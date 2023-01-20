Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Абубакар перейдёт в «Бешикташ» слухи

20 Января 2023 • 00:58 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
22.01 20:30

Камерунский форвард Венсан Абубакар близок к возвращению в турецкий «Бешикташ».

По информации L’Equipe, участник нескольких чемпионатов мира подпишет контракт со стамбульским коллективом на 2,5 года. Сообщается, что нападающий пойдёт на понижение заработной платы на один миллион евро и будет получать три миллиона. Отметим, что ранее клуб из Эр-Рияда исключил Абубакара из заявки в связи с подписанием Криштиану Роналду для того, чтобы соблюдать лимит на легионеров.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего камерунца в пять миллионов евро. Ранее Венсан дважды выступал за «Бешикташ» в сезонах 2016/2017 и 2020/2021.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Аль-Наср Венсан Абубакар Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ИТТИФАК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.01.23 в 20:00
Адана Демирспор Адана Демирспор
Гиресунспор Гиресунспор
1.67 3.90 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
00:58 · Турция
Абубакар перейдёт в «Бешикташ» слухи
19 Января
23:50 · Россия. Премьер-лига
​В «Истанбул Башакшехир» высказались насчёт новости об интересе к Смолову
23:14 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Бакайоко продолжит карьеру в Турции
22:23 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков прокомментировал возможный переезд Смолова в Турцию
22:22 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза прокомментировал интерес «Бешикташа» к Баринову
21:58 · Россия. Премьер-лига
Банатин – о Баринове: «Дима — патриот «Локомотива»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Директор клуба «Истанбул Башакшехир» ответил на вопрос о Смолове
21:30 · Россия. Премьер-лига
Дзюба по-прежнему может уехать в Турцию, Саудовскую Аравию или ОАЭ
20:33 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову слухи
18:57 · Россия. Премьер-лига
​У Смолова отреагировали на информацию о предложении из Турции
17:47 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по Баринову
15:26 · Турция
Тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Алли не заслуживает играть»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Бешикташ» может отдать за Баринова максимум 3 миллиона евро»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «А с чего вы взяли, что Баринов стоит 15 миллионов евро?»
00:59 · Турция
Клуб Оздоева вылетел из Кубка Турции
Все новости
Рекомендуем