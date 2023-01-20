Камерунский форвард Венсан Абубакар близок к возвращению в турецкий «Бешикташ».

По информации L’Equipe, участник нескольких чемпионатов мира подпишет контракт со стамбульским коллективом на 2,5 года. Сообщается, что нападающий пойдёт на понижение заработной платы на один миллион евро и будет получать три миллиона. Отметим, что ранее клуб из Эр-Рияда исключил Абубакара из заявки в связи с подписанием Криштиану Роналду для того, чтобы соблюдать лимит на легионеров.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего камерунца в пять миллионов евро. Ранее Венсан дважды выступал за «Бешикташ» в сезонах 2016/2017 и 2020/2021.