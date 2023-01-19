Клуб Оздоева вылетел из Кубка Турции

Клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» проиграл свой матч в рамках 1/8 финала Кубка Турции по футболу и покинул турнир. Накануне стамбульцы принимали дома другой клуб из самого крупного города Турции – «Истанбул Башакшехир». Яркий матч дошёл до стадии серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Эмре Белёзоглу – 5:3.

Оздоев появился на поле в конце второго тайма и провёл два дополнительных, однако в серии послематчевых пенальти решил не бить.

Напомним, в чемпионате Турции «Фатих Карагюмрюк» идёт на десятой строчке в турнирной таблице с 21 набранным очком.