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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клуб Оздоева вылетел из Кубка Турции

19 Января 2023 • 00:59 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
2:2
Истанбул Башакшехир
окончен после пенальти

Клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» проиграл свой матч в рамках 1/8 финала Кубка Турции по футболу и покинул турнир. Накануне стамбульцы принимали дома другой клуб из самого крупного города Турции – «Истанбул Башакшехир». Яркий матч дошёл до стадии серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Эмре Белёзоглу – 5:3.

Оздоев появился на поле в конце второго тайма и провёл два дополнительных, однако в серии послематчевых пенальти решил не бить.

Напомним, в чемпионате Турции «Фатих Карагюмрюк» идёт на десятой строчке в турнирной таблице с 21 набранным очком.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Истанбул Башакшехир Кубок Турции Фатих Карагюмрюк
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