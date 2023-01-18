«Галатасарай» не отпустит Икарди

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», в ближайшее время не сменит клуб.

Несколько неназванных коллективов проявляют интерес к 29-летнему аргентинцу, однако турецкий гранд совершенно не намерен расставаться с игроком, информирует инсайдер Николо Скира. Сам Икарди также доволен тем, как складывается его аренда.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Галатасарая» в полноценном выкупе форварда у «ПСЖ». Также в его услугах, по слухам, был заинтересован «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, в котором выступает Криштиану Роналду.

Аренда Мауро Икарди рассчитана до конца текущего сезона.