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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» не отпустит Икарди

18 Января 2023 • 23:10 Комментировать
Галатасарай
...
Антальяспор
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21.01 19:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», в ближайшее время не сменит клуб.

Несколько неназванных коллективов проявляют интерес к 29-летнему аргентинцу, однако турецкий гранд совершенно не намерен расставаться с игроком, информирует инсайдер Николо Скира. Сам Икарди также доволен тем, как складывается его аренда.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Галатасарая» в полноценном выкупе форварда у «ПСЖ». Также в его услугах, по слухам, был заинтересован «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, в котором выступает Криштиану Роналду.

Аренда Мауро Икарди рассчитана до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - зима 2023
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