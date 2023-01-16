Александр Тихонов: «Дзюба — лентяй и бездельник, в России у него тренировки детские»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своим мнением о том, почему нападающего Артёму Дзюбе не удалось успешно закрепиться в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».

«Почему Дзюба не прижился в Турции? Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться, и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба — лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов», — передает слова Тихонова «РБ Спорт».

В составе турецкой команды 34-летний россиянин провел 4 игры и забил 1 гол.

На данный момент Дзюба является свободным агентом.