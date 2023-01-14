Бывший игрок «Реала» Хесе покинул турецкий клуб

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес покинул очередной клуб.

По информации Cadena SER, экс-форвард покинул турецкий «Анкарагюджю» всего после шести месяцев в этом коллективе. За шесть месяцев в столичной команде Хесе провёл 13 игр, забив три мяча. В заявлении клуба говорится, что договорённость о разрыве контракта была заключена по обоюдному согласию.

Отметим, что испанец также выступал за такие клубы, как «Сток Сити», «Лас-Пальмас», лиссабонский «Спортинг» и «Бетис».