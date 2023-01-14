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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший игрок «Реала» Хесе покинул турецкий клуб

14 Января 2023 • 01:24 Комментировать
Адана Демирспор
...
Анкарагюджю
Через 13 ч. 58 мин.

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес покинул очередной клуб.

По информации Cadena SER, экс-форвард покинул турецкий «Анкарагюджю» всего после шести месяцев в этом коллективе. За шесть месяцев в столичной команде Хесе провёл 13 игр, забив три мяча. В заявлении клуба говорится, что договорённость о разрыве контракта была заключена по обоюдному согласию.

Отметим, что испанец также выступал за такие клубы, как «Сток Сити», «Лас-Пальмас», лиссабонский «Спортинг» и «Бетис».

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Хесе Родригес Анкарагюджю Трансферы футбола - зима 2023
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АДАНА ДЕМИРСПОР АНКАРАГЮДЖЮ
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