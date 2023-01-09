Керимов восхищён прогрессом Икарди в «Галатасарае»

Российский комментатор и знаток турецкого футбола Эльвин Керимов поделился мнением о прогрессе Мауро Икарди в составе стамбульского «Галатасарая», куда форвард перебрался в начале текущего сезона из «ПСЖ».

«Он просто разрывает. У Икарди в Турции статус суперзвезды. Икарди – топ-уровень, который напомнил турецкому чемпионату о Снейдере или Куарежме», - пишет Керимов в своём Telegram-канале.

Вчера «Галатасарай» в принципиальном дерби разгромил «Фенербахче» на чужом поле – 3:0. Икарди забил гол и оформил ассист. Теперь «львы» отрываются от «Фенера» в турнирной таблице на четыре очка и возглавляют турнирную таблицу.