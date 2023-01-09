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​«Бешикташ» сделал заявление о Вегхорсте

09 Января 2023 • 17:19 Комментировать

Поговаривают, что в ближайшее время Ваут Вегхорст может перебраться в «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент 30-летний нидерландец выступает за «Бешикташ» в аренде. При этом права на Вегхорста принадлежат «Бёрнли».

Между тем, журналист Фабрицио Романо приводит в социальных сетях официальное заявление «Бешикташа» по игроку.

«Утверждения о том, что в контракте Вегхорста прописана сумма выкупа в 2,5 миллиона евро для клубов Премьер-лиги, являются чушью. Решение по Вегхорсту может принимать только «Бешикташ»», - говорится в заявлении.

Ранее в «Бешикташе» говорили о намерении получить компенсацию за трансфер Ваута Вегхорста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст Трансферы футбола - зима 2023
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