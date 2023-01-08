Оздоев забил гол и отдал результативную передачу в матче чемпионата Турции против «Коньяспора»

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отличился забитым голом и одной результативной передачей в матче 18-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который завершился со счетом 3:3.

Оздоев открыл счет уже на седьмой минуте первого тайма, а позже отдал голевой пас на партнера по команде.

Теперь на счету 30-летнего россиянина числится 2 гола и 3 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона в рамках турецкой Суперлиги.

«Фатих Карагюмрюк» имеет в своем активе 20 очков и занимает 10 место в турнирной таблице. «Коньяспор» расположился на 7 месте, набрав 27 баллов.