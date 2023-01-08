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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Представитель Оздоева: «Пирло видоизменил его позицию»

08 Января 2023 • 16:20 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
3:3
Коньяспор
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В воскресном матче против «Коньяспора» полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил гол и отдал голевой пас на партнёра. Действия россиянина помогли его команде набрать одно очко – матч завершился вничью со счётом 3:3.

Комментарий по поводу улучшения показателей Магомеда Оздоева дал его представитель – Анзор Гаргаев.

«В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника. Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей», - высказался Гаргаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Прогресс Оздоева представитель футболиста не связывает с изменившимся уровнем доверия к нему со стороны Андреа Пирло.

«Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева», - отметил Гаргаев.

Напомним, что Магомед Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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