​Представитель Оздоева: «Пирло видоизменил его позицию»

В воскресном матче против «Коньяспора» полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил гол и отдал голевой пас на партнёра. Действия россиянина помогли его команде набрать одно очко – матч завершился вничью со счётом 3:3.

Комментарий по поводу улучшения показателей Магомеда Оздоева дал его представитель – Анзор Гаргаев.

«В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника. Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей», - высказался Гаргаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Прогресс Оздоева представитель футболиста не связывает с изменившимся уровнем доверия к нему со стороны Андреа Пирло.

«Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева», - отметил Гаргаев.

Напомним, что Магомед Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета.