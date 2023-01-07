Турецкий «Галатасарай» намерен досрочно прекратить сотрудничество с атакующим полузащитником Хуаном Матой.

Испанский ветеран присоединился к «Галатасараю» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В составе гранда турецкого футбола 34-летний футболист отыграл семь матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Как сообщает Diario de Transferencias со ссылкой на турецкие СМИ, контракт экс-звезды Английской премьер-лиги может быть расторгнут в ближайшее время.

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» до лета 2022 года. Его соглашение с «Галатасараем» рассчитано до конца сезона 2022/23 и предусматривает опцию автоматического продления на год.