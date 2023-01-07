Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Сивасспор».

- Дзюба – человек не особо футбольный в плане арсенала качеств. Он может подставить ногу, толкнуть, забить, но не более. В первой игре за «Адана Демирспор» он забил – и всё. Да, в футболе без везения ничего не добьёшься, но если ты выходишь и просто стоишь на поле, в Турции у тебя успеха не будет. Я уже говорил, что люди там разбираются в футболе, им такого мало. Они хотят видеть зрелище и футболистов, которые делают красивое, сами обыгрывают и забивают. В Турции такие люди, как у нас на юге: очень ценят настоящих игроков, которые могут решать всё сами.

У Дзюбы только одно-два сильных качества. Где-то толкнул, подставил, отыгрался – и в него попали, он забил гол. Для таких футболистов выпадение из обоймы страшно, а Дзюба в прошлом году как раз мало играл и растренировался. Другое дело – техничный игрок, который приносит пользу, как только набирает форму. Такие футболисты, как Дзюба, очень тяжело на всё это реагируют. Он должен быть всё время мотивирован и готов на сто процентов – тогда от него есть польза. Раз «Сивасспор» аутсайдер, возможно, у Дзюбы есть какой-то небольшой шанс заиграть там, если его будут всё время ставить в основной состав. Был у него такой хороший период в тульском «Арсенале», куда он уходил в аренду из «Зенита».