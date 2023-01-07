Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Дзюба вряд ли заиграет в Турции, но небольшой шанс в «Сивасспоре» у него есть» эксклюзив

07 Января 2023 • 12:56 Комментировать

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Сивасспор».

- Дзюба – человек не особо футбольный в плане арсенала качеств. Он может подставить ногу, толкнуть, забить, но не более. В первой игре за «Адана Демирспор» он забил – и всё. Да, в футболе без везения ничего не добьёшься, но если ты выходишь и просто стоишь на поле, в Турции у тебя успеха не будет. Я уже говорил, что люди там разбираются в футболе, им такого мало. Они хотят видеть зрелище и футболистов, которые делают красивое, сами обыгрывают и забивают. В Турции такие люди, как у нас на юге: очень ценят настоящих игроков, которые могут решать всё сами.

У Дзюбы только одно-два сильных качества. Где-то толкнул, подставил, отыгрался – и в него попали, он забил гол. Для таких футболистов выпадение из обоймы страшно, а Дзюба в прошлом году как раз мало играл и растренировался. Другое дело – техничный игрок, который приносит пользу, как только набирает форму. Такие футболисты, как Дзюба, очень тяжело на всё это реагируют. Он должен быть всё время мотивирован и готов на сто процентов – тогда от него есть польза. Раз «Сивасспор» аутсайдер, возможно, у Дзюбы есть какой-то небольшой шанс заиграть там, если его будут всё время ставить в основной состав. Был у него такой хороший период в тульском «Арсенале», куда он уходил в аренду из «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Чемпионат Турции Сивасспор Александр Чугунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.01.23 в 16:00
Хатайспор Хатайспор
Антальяспор Антальяспор
2.65 3.45 2.55
Видео
07.01.23 в 19:00
Бешикташ Бешикташ
Касымпаша Касымпаша
1.65 4.00 4.80
Видео
08.01.23 в 13:30
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
Коньяспор Коньяспор
2.80 3.35 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Января
12:56 · Турция
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Дзюба вряд ли заиграет в Турции, но небольшой шанс в «Сивасспоре» у него есть» эксклюзив
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» хочет избавиться от Деле Алли
06 Января
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Агент Хаджи Райта прокомментировал слухи о «Локомотиве»
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» хочет купить нападающего сборной США
05 Января
16:24 · Турция
​Кавазашвили сомневается, что Дзюба потянет чемпионат Турции
14:42 · Испания. Ла Лига
​Азар может продолжить карьеру в Турции 1 слухи
08:18 · Россия. Премьер-лига
Дьяков сомневается, что Дзюбе стоит возвращаться в Турцию
04 Января
20:35 · Турция
Радченко считает, что Дзюбе нужно принять предложение «Сивасспора»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Колыванов – о форме Дзюбы: «Он ещё может играть»
19:44 · Турция
Колыванов: «Пусть Дзюба снова едет в Турцию, если хочет продолжить карьеру»
19:01 · Турция
«Фатих Карагюмрюк» на выезде обыграл «Кайсериспор», Оздоев провёл полный матч
18:47 · Турция
Шалимов уверен, что Дзюба уже закончил с футболом
18:15 · Турция
«Фатих Карагюмрюк» громит «Кайсериспор», Оздоев в старте
16:39 · Турция
Гришин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Сивасспор»
12:26 · Турция
Главный тренер «Сивасспора» настаивает на подписании Дзюбы
Все новости
Рекомендуем