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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Кавазашвили сомневается, что Дзюба потянет чемпионат Турции

05 Января 2023 • 16:24 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в очередной раз высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее в прессе появилась информация о том, что интерес к Артёму Дзюбе проявляет турецкий «Сивасспор».

По словам Кавазашвили, Дзюба должен понимать, что потенциальные работодатели ждут от игрока определённого уровня футбола, которому нужно соответствовать.

«Уровень Кипра как раз подходит для Артёма, а вот в Турции очень сильные команды. Плюс там играют во всех командах обычно молодые и сильные футболисты. Если они берут легионера, то очень сильного», - высказался Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Кавазашвили сомневается, что Дзюба соответствует уровню хорошего легионера для турецких клубов на сегодняшний день.

Напомним, что Артём Дзюба числится в списке свободных агентов уже два месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023
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