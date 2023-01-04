Радченко считает, что Дзюбе нужно принять предложение «Сивасспора»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе экс-нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы в «Сивасспор».

«Следует ли Дзюбе возвращаться в чемпионат Турции? Думаю, если у него есть какое-то предложение, его нужно принимать. Потому что мы знаем, что Артём уже долгое время находится без команды», — приводит слова Радченко Rusfootball.

По мнению специалиста, чем меньше ты получаешь игровой практики в таком возрасте, тем сложнее вернуться на свой уровень, поэтому обязательно нужно принимать предложение.

Ранее в СМИ появилась информация, что 34-летний Дзюба может подписать трудовой договор с «Сивасспором» на полтора года.