Колыванов: «Пусть Дзюба снова едет в Турцию, если хочет продолжить карьеру»

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал последние слухи, которые связывают форварда Артёма Дзюбу с турецким клубом местной Суперлиги «Сивасспором».

«Пусть снова играет в Турции, если хочет продолжить карьеру. В первый раз у него не получилось, может, со второго получится заиграть», - цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, первый заход Дзюбы в Турцию оказался неудачным, россиянин летом 2022 года заключил контракт по схеме «1+1» с клубом «Адана Демирспор», который возглавляет Винченцо Монтелла и даже забил гол в дебютном матче в ворота грозного «Фенербахче» на их же поле. Но после потерял место в основе и разорвал контракт.