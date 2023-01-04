«Фатих Карагюмрюк» на выезде обыграл «Кайсериспор», Оздоев провёл полный матч

Стамбульский клуб «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский центральный полузащитник Магомед Оздоев, одержал вторую победу в турецкой Суперлиге подряд. На этот раз команде Андреа Пирло покорился середняк лиги «Кайсериспор». Игра прошла в Кайсери сегодня вечером и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голами и ассистами не отметился.

Напомним, 28 декабря Оздоев забил первый гол за «Фатих Карагюмрюк», открыв счёт в разгромном мачте против «Трабзонаспора» (4:1).

Следующий матч «Фатих Карагюмрюк» проведёт в воскресенье 8 января дома, соперник – «Коньяспор».