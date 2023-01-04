Шалимов уверен, что Дзюба уже закончил с футболом

Российский тренер Игорь Шалимов порассуждал о будущем нападающего Артёма Дзюбы, которого СМИ последние два дня активно сватают в турецкий «Сивасспор».

«Получится ли у него в «Сивасспоре»? Я думаю, он закончил с футболом», - цитирует Шалимова «Спорт День за Днём».

Как добавил специалист, россиянин вполне может рассматривать новые предложения от клубов, но конец у всех подобных историй будет как и в «Адане Демирспор», его прошлом клубе: либо уйдёт оттуда, либо его выгонят. Также Шалимов уверен, что у Дзюбы больше нет шанса выйти на прежний уровень игры и зарплаты.

«Сивасспор» в текущем сезоне турецкой Суперлиги идёт на 17-й строчке и является одним из аутсайдеров национального чемпионата. Вполне вероятно, что клубу нужен забивной центрфорвард для исправления положения.