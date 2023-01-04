«Фатих Карагюмрюк» громит «Кайсериспор», Оздоев в старте

В данный момент продолжается матч 17 тура турецкой Суперлиги между «Кайсериспором» и стамбульским клубом «Фатих Карагюмрюк», в составе которого играет россиянин Магомед Оздоев. Игра проходит в Кайсери и очень неудачно складывается для хозяев – в начале второго тайма гости, которых, к слову, возглавляет Андреа Пирло, ведут – 3:0.

Напомним, перед началом 2023 года «Фатих Карагюмрюк» дома в Стамбуле разгромил действующего чемпиона Турции – клуб «Трабзонспор» (4:1).

Если счёт в текущем матче в Кайсери останется неизменным, то команда Оздоева поднимается на десятое место турнирной таблицы чемпионата Турции и наберёт 19 очков.