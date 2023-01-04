Гришин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Сивасспор»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Сивасспор».

«Если «Сивасспор» предлагает контракт Дзюбе, значит, он его примет. Клуб знает, что делает, раз приглашает Дзюбу. Все зависит от Артёма», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что Дзюба может закончить карьеру, если не будет тянуть уровень чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что 34-летний российский нападающий может заключить трудовой договор с «Сивасспором» на полтора года.

Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», в котором он провел пять матчей и забил один гол.