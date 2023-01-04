Главный тренер «Сивасспора» настаивает на подписании Дзюбы

Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай лично заинтересован в подписании российского нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, сам футболист пока находится в раздумьях, но намерен определиться со своим будущем уже в январе.

Ранее сообщалось, что «Сивасспор» предложил 34-летнему Дзюбе контракт, рассчитанный на полтора года.

Напомним, что текущий сезон опытный форвард начинал в составе клуба «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в ноябре прошлого года, проведя всего пять матчей и забив в них один гол.

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Сивасспор» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, имя в своём активе 14 набранных очков.