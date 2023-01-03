Ширко - о Дзюбе в Турции: «При доверии тренера он смог бы ещё поиграть»

Бывший спартаковский форвард Александр Ширко порассуждал о новом возможном отъезде Артёма Дзюбы в чемпионат Турции. Накануне появилась информация, что российский 34-летний форвард может продолжить карьеру в «Сивасспоре» - клубе из нижней части турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

«При доверии тренера Дзюба смог бы ещё поиграть. Плюс турецкий чемпионат более эмоциональный», - цитирует Ширко «Матч-ТВ».

Артём Дзюба уже играл в Турции в этом сезоне за одного из лидеров национального первенства – клуб «Адана Демирспор». Однако карьера у него под руководством Винченцо Монтеллы не задалась и он сыграл за клуб из Аданы несколько встреч, а после перестал попадать в состав. Закончилось всё печально для Дзюбы – расторжением контракта и возвращением в Россию.