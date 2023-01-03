Тарханов – о Дзюбе в Турции: «Видимо, «Сивасспору» нужен форвард»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможное возвращение форварда Артёма Дзюбы на прекрасные стадионы Турции. Накануне в СМИ появилась информация, что Дзюбой заинтересовался действующий обладатель Кубка Турции и участник Лиги конференций УЕФА «Сивасспор». В текущем сезоне турецкой Суперлиги клуб из Центральной Турции борется за выживание и идёт на 17-м месте.

«Наверное, им нужен забивной нападающий. Хотят выйти из того сложного положения, в котором они оказались», - цитирует Тарханова «Матч-ТВ».

В текущем сезоне Дзюба уже отправлялся в командировку в Турцию, однако выступление за «Адана Демирспор» обернулось для россиянина провалом. Он забил гол «Фенербахче», сыграл ещё в нескольких матчах, а после перестал попадать в состав и расторг контракт с клубом.