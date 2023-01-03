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«Фатих Карагюмрюк» не против новых переговоров с Оздоевым о контракте

03 Января 2023 • 19:31 Комментировать
Кайсериспор
...
Фатих Карагюмрюк
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Через 21 ч. 3 мин.

Стамбульский клуб «Фатих Карагюмрюк» не прочь начать переговоры с российским хавбеком Магомедом Оздоевым о новом контракте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спортивного директора турецкой команды Мурада Акына.

Напомним, что Оздоев стал игроком этого клуба летом 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления на один год.

«С таким профессионалом, как он, мы хотим работать долгие годы. Это будет интересно для него, может быть, потому что он играет действительно хорошо», - цитирует Акына ТАСС.

Менеджер добавил, что клуб готов провести новые переговоры о контракте с Оздоевым и отметил, что россиянин счастлив в команде Андреа Пирло.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мурад Акын
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КАЙСЕРИСПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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