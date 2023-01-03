Пономарёв уверен, что Дзюбе стоит ехать играть в Турцию

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слухи о том, что нападающим Артёмом Дзюбой интересуется турецкий «Сивасспор», выступающий в Суперлиге.

«Здесь ему нечего глаза мозолить. Потому что здесь, в России, честно говоря, его никто не возьмет», - цитирует его Rusfootball.

Пономарёв добавил, что Дзюбе стоит воспользоваться возможностью снова переехать в Турцию, если она есть.

Напомним, в текущем сезоне Дзюба уже поиграл в Турции, однако командировка в клуб «Адана Демирспор» оказалась неудачной – он вышел на поле несколько раз, один раз забил в ворота «Фенербахче» и выпал из состава. В ноябре футболист и клуб из Аданы расторгли контракт, с тех пор Дзюба – без клуба.