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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Турецкое СМИ: «Халк перейдёт в «Адана Демирспор»

03 Января 2023 • 18:42 Комментировать

Турецкий источник Iha.com сообщает, что бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Халк станет игроком клуба «Адана Демирспор», который ныне выступает в турецкой Суперлиге. Уточняется, что клуб из Аданы уже обо всём договорился с 36-летним Халком и его клубом «Атлетико Минейро». Переход состоится этой зимой во время открытого трансферного окна, которое стартует в Турции 12 января. И это странно, ведь в конце прошлого года бразилец продлил контракт со своим клубом.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, после в его карьере был клуб «Шанхай СИПГ», а с 2021 года Халк вернулся на родину, где играет за «Атлетико Минейро».

«Адана Демирспор» занимает четвёртое место в чемпионате Турции в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Адана Демирспор
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