​В «Сивасспоре» назвали условия подписания Дзюбы

Орай Отякмаз, который является помощником президента «Сивасспора», отреагировал на слухи об Артёме Дзюбе.

Ранее сообщалось о том, что «Сивасспор» направил 34-летнему Артёму Дзюбе предложение о контракте сроком на полтора года.

«Агенты Дзюбы предложили нам его. Мы пока проверяем игрока. Не делали никаких движений. Решать будет тренер. Если он скажет да, а также детали контракта будут хорошими, всё возможно!» - высказался Отякмаз, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба уже выступал в Турции за «Адана Демирспор», но провёл в этом клубе лишь два с половиной месяца. В начале ноября 34-летний форвард разорвал контракт и стал свободным агентом.

«Сивасспор» сейчас идёт лишь на 17-й позиции в таблице чемпионата Турции.