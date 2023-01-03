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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Гаджиев прокомментировал слухи о Дзюбе

03 Января 2023 • 16:54 Комментировать

Известный тренер Гаджи Гаджиев сказал несколько слов о будущем Артёма Дзюбы. Ранее сообщалось, что интерес к 34-летнему российскому форварду проявляет турецкий «Сивасспор», и что идут переговоры. 

«Думаю, Дзюба сейчас сможет играть на уровне турецкого клуба. Основные козыри Артёма - умение играть наверху, умение принять мяч под давлением. У него другая специфика игры», - высказался Гаджиев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что Артём Дзюба уже два месяца находится без клуба после ухода из «Адана Демирспор».

Добавим, что «Сивасспор» на текущий момент располагается на 17-й позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Артём Дзюба Сивасспор
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