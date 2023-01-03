Гаджиев считает, что Дзюба заиграет в «Сивасспоре»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Сивасспор».

«Играть он в этой команде сможет, я думаю. Ему вполне по силам, учитывая его амплуа и то, как он выступал ранее. Он же никогда не был бровочником, который бегает туда‑сюда», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Функционер отметил, что основными преимуществами Дзюбы является игра «на верхнем этаже», умение прикрыть мяч и сохранить его, но все зависит от физического состояния футболиста.

Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий может заключить с турецким клубом контракт на полтора года.