Мостовой считает, что Дзюбе нужно перейти в «Сивасспор»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Сивасспор».

«Если сейчас есть такое предложение, а в России ничего не будет, то надо соглашаться. Да даже если выбирать между условным «Торпедо» и «Сивасспором», то, конечно, надо выбирать Турцию», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что Дзюба в любой момент может вернуться в Россию и играть здесь до любого возраста.

Ранее в «Сивасспоре» сообщили, что агенты предложили клубу услуги Дзюбы, на данный момент в команде рассматривают кандидатуру форварда.