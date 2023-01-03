​Президент «Сивасспора» отреагировал на информацию о предложении Дзюбе

Во вторник появилась информация о том, что Артём Дзюба ведёт переговоры с «Сивасспором». Турецкий клуб якобы предложил 34-летнему россиянину контракт сроком на полтора сезона. Комментарий на этот счёт дал Меджнун Отякмаз, который занимает должность президента «Сивасспора».

«Нет, «Сивасспор» не предлагал Дзюбе контракт. Это неправда. Мы не заинтересованы в нём», - высказался Отякмаз, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что два месяца назад Артём Дзюба стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Адана Демирспор». Россиянин входит в список самых дорогих футболистов, не имеющих клубной прописки.