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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Президент «Сивасспора» отреагировал на информацию о предложении Дзюбе

03 Января 2023 • 15:16 Комментировать

Во вторник появилась информация о том, что Артём Дзюба ведёт переговоры с «Сивасспором». Турецкий клуб якобы предложил 34-летнему россиянину контракт сроком на полтора сезона. Комментарий на этот счёт дал Меджнун Отякмаз, который занимает должность президента «Сивасспора».

«Нет, «Сивасспор» не предлагал Дзюбе контракт. Это неправда. Мы не заинтересованы в нём», - высказался Отякмаз, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что два месяца назад Артём Дзюба стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Адана Демирспор». Россиянин входит в список самых дорогих футболистов, не имеющих клубной прописки.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Сивасспор Трансферы футбола - зима 2023 Меджнун Отякмаз
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