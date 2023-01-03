Непомнящий высказался о возможном переходе Дзюбы в «Сивасспор»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход форварда Артёма Дзюбы в «Сивасспор».

«Это только его выбор. Здесь никаких рекомендаций и мнений не должно и не может быть», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб заинтересован в подписании 34-летнего нападающего. «Сивасспор» предложил Дзюбе трудовое соглашение на полтора года, но футболист пока не дал ответа. Отмечается, что форвард планирует определиться со своим будущим в январе.

Напомним, Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года и с того момента является свободным агентом.