​Назван возможный новый клуб Дзюбы – идут переговоры

Артём Дзюба уже два месяца находится без клубной прописки. В начале ноября 34-летний нападающий расторг контракт с «Адана Демирспор», где он так и не смог заиграть. Как сообщает «Матч ТВ», Дзюба может снова оказаться в Турции. По данным источника, в настоящий момент переговоры с российским форвардом ведёт «Сивасспор». Этот клуб предложил Дзюбе трудовое соглашение сроком на полтора года.

Отмечается, что Артём Дзюба ещё не согласился на трансфер в «Сивасспор». В то же время 34-летний футболист планирует принять решение о будущем по ходу января.

«Сивасспор» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.