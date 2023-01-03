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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Назван возможный новый клуб Дзюбы – идут переговоры

03 Января 2023 • 14:46 Комментировать

Артём Дзюба уже два месяца находится без клубной прописки. В начале ноября 34-летний нападающий расторг контракт с «Адана Демирспор», где он так и не смог заиграть. Как сообщает «Матч ТВ», Дзюба может снова оказаться в Турции. По данным источника, в настоящий момент переговоры с российским форвардом ведёт «Сивасспор». Этот клуб предложил Дзюбе трудовое соглашение сроком на полтора года.

Отмечается, что Артём Дзюба ещё не согласился на трансфер в «Сивасспор». В то же время 34-летний футболист планирует принять решение о будущем по ходу января.

«Сивасспор» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Сивасспор Трансферы футбола - зима 2023
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