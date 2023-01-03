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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Муслера сыграет в дерби против «Фенербахче», но потом может надолго присесть на скамейку

03 Января 2023 • 06:42 Комментировать
Фенербахче
...
Галатасарай
1 2.40 X 3.60 2 2.75
08.01 19:00

Уругвайский голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера сыграет в принципиальном для его клуба матче против «Фенербахче» восьмого января, но на следующей день после этого состоится разбирательство, в результате которого ему может «влететь» за поведение во время чемпионата мира в Катаре. Тогда, после окончания последнего для Уругвая матча против Ганы, Муслера в компании других игроков набросился на рефери. Обошлось, конечно, без побоев, но по нынешним стерильным временам и этого было достаточно. Собственно, то, что Муслере прилетит, сомнений нет, вопрос сейчас в том, насколько?

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Фернандо Муслера
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ФЕНЕРБАХЧЕ ГАЛАТАСАРАЙ
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