Уругвайский голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера сыграет в принципиальном для его клуба матче против «Фенербахче» восьмого января, но на следующей день после этого состоится разбирательство, в результате которого ему может «влететь» за поведение во время чемпионата мира в Катаре. Тогда, после окончания последнего для Уругвая матча против Ганы, Муслера в компании других игроков набросился на рефери. Обошлось, конечно, без побоев, но по нынешним стерильным временам и этого было достаточно. Собственно, то, что Муслере прилетит, сомнений нет, вопрос сейчас в том, насколько?
Муслера сыграет в дерби против «Фенербахче», но потом может надолго присесть на скамейку
|Фенербахче
|Галатасарай
|1 2.40
|X 3.60
|2 2.75
08.01 19:00
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