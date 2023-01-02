Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Озил может пойти по стопам Роналду

02 Января 2023 • 13:38 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Месут Озил может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По сообщениям Todomercadoweb, интерес к 34-летнему хавбеку проявляет «Аль-Фейха», который идет на 12-м месте в турнирной таблице.

В настоящий момент Озил принадлежит турецкому клубу «Истанбул Башакшехир». Месут практически не играл в первой половине сезона из-за проблем со спиной.

Немецкий футболист присоединился к турецкому коллективу летом 2022 года, подписав однолетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в один миллион евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Месут Озил Трансферы футбола - зима 2023 Аль-Фейха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
13:38 · Турция
Озил может пойти по стопам Роналду
11:00 · Турция
«Топ-футболист»: в турецком клубе оценили игру Оздоева
01 Января
23:04 · Франция. Лига 1
Икарди может стать одноклубником Роналду 1 слухи
11:19 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет подписать нападающего «Спартака»
30 Декабря
20:17 · Турция
В турецком клубе Оздоева прокомментировали гол россиянина
18:47 · Турция
Оздоевым заинтересовались в турецких топ-клубах
29 Декабря
19:29 · Турция
​«Матч ТВ» будет показывать игры Кубка Турции 2
28 Декабря
22:31 · Турция
«Фатих Карагюмрюк» Оздоева разгромил действующего чемпиона Турции
20:23 · Турция
​Оздоев впервые забил в чемпионате Турции
19:20 · Турция
Оздоев начнёт матч против «Трабзонспора» в основе
27 Декабря
19:29 · Турция
Кудряшов не смог помочь «Антальяспору» увезти из Стамбула очки
10:26 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» отреагировали на интерес «Зенита» к Языджи
26 Декабря
16:18 · Испания. Ла Лига
Пирло: «Я был очень близок к переходу в «Реал» после чемпионата мира 2006 года»
12:19 · Италия. Серия А
Элмас дал понять, что хотел бы вернуться в «Фенербахче»
03:52 · Италия. Серия А
«Галатасарай» готов удовлетворить требования Джеко по зарплате, «Интер» – нет слухи
Все новости
Рекомендуем