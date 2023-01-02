Озил может пойти по стопам Роналду

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Месут Озил может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По сообщениям Todomercadoweb, интерес к 34-летнему хавбеку проявляет «Аль-Фейха», который идет на 12-м месте в турнирной таблице.

В настоящий момент Озил принадлежит турецкому клубу «Истанбул Башакшехир». Месут практически не играл в первой половине сезона из-за проблем со спиной.

Немецкий футболист присоединился к турецкому коллективу летом 2022 года, подписав однолетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в один миллион евро.