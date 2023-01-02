«Топ-футболист»: в турецком клубе оценили игру Оздоева

Футбольный функционер Мурад Акын, который занимает пост спортивного директора турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», оценил игру российского хавбека Магомеда Оздоева в первой половине текущего сезона.

«Оздоев - топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку 5», - передает слова представителя клуба ТАСС.

В нынешнем розыгрыше Суперлиги Магомед провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

После 15 матчей «Фатих Карагюмрюк» занимает 12-е место в турнирной таблице.