Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Топ-футболист»: в турецком клубе оценили игру Оздоева

02 Января 2023 • 11:00 Комментировать

Футбольный функционер Мурад Акын, который занимает пост спортивного директора турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», оценил игру российского хавбека Магомеда Оздоева в первой половине текущего сезона.

«Оздоев - топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку 5», - передает слова представителя клуба ТАСС.

В нынешнем розыгрыше Суперлиги Магомед провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

После 15 матчей «Фатих Карагюмрюк» занимает 12-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
11:00 · Турция
«Топ-футболист»: в турецком клубе оценили игру Оздоева
01 Января
23:04 · Франция. Лига 1
Икарди может стать одноклубником Роналду 1 слухи
11:19 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет подписать нападающего «Спартака»
30 Декабря
20:17 · Турция
В турецком клубе Оздоева прокомментировали гол россиянина
18:47 · Турция
Оздоевым заинтересовались в турецких топ-клубах
29 Декабря
19:29 · Турция
​«Матч ТВ» будет показывать игры Кубка Турции 2
28 Декабря
22:31 · Турция
«Фатих Карагюмрюк» Оздоева разгромил действующего чемпиона Турции
20:23 · Турция
​Оздоев впервые забил в чемпионате Турции
19:20 · Турция
Оздоев начнёт матч против «Трабзонспора» в основе
27 Декабря
19:29 · Турция
Кудряшов не смог помочь «Антальяспору» увезти из Стамбула очки
10:26 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» отреагировали на интерес «Зенита» к Языджи
26 Декабря
16:18 · Испания. Ла Лига
Пирло: «Я был очень близок к переходу в «Реал» после чемпионата мира 2006 года»
12:19 · Италия. Серия А
Элмас дал понять, что хотел бы вернуться в «Фенербахче»
03:52 · Италия. Серия А
«Галатасарай» готов удовлетворить требования Джеко по зарплате, «Интер» – нет слухи
25 Декабря
17:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Не от хорошей жизни Языджи может перейти в команду РПЛ»
Все новости
Рекомендуем