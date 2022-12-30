В турецком клубе Оздоева прокомментировали гол россиянина

В турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» прокомментировали гол Магомеда Оздоева в ворота «Трабзонспора».

Напомним, что 28 декабря «Фатих Карагюмрюк» неожиданно разгромил дома действующего чемпиона Турции – 4:1, Оздоев забил первый гол в матче.

«Здесь неважно, помогла удача или нет, это важный гол, который помог нам выиграть. Да, это был крутой гол», - цитирует ТАСС спортивного директора клуба Мурада Акына.

Акын добавил, что в клубе очень счастливы за Оздоева, ведь каждую неделю он показывает достойную игру.

Магомед Оздоев – один из немногих россиян, который выступает в не самом слабом европейском чемпионате. В текущем сезоне у хавбека 14 матчей в составе «Фатиха», в которых он отличился один раз. Тренирует команду Андреа Пирло.