Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В турецком клубе Оздоева прокомментировали гол россиянина

30 Декабря 2022 • 20:17 Комментировать
Кайсериспор
...
Фатих Карагюмрюк
1 2.05 X 3.65 2 3.40
04.01 17:00

В турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» прокомментировали гол Магомеда Оздоева в ворота «Трабзонспора».

Напомним, что 28 декабря «Фатих Карагюмрюк» неожиданно разгромил дома действующего чемпиона Турции – 4:1, Оздоев забил первый гол в матче.

«Здесь неважно, помогла удача или нет, это важный гол, который помог нам выиграть. Да, это был крутой гол», - цитирует ТАСС спортивного директора клуба Мурада Акына.

Акын добавил, что в клубе очень счастливы за Оздоева, ведь каждую неделю он показывает достойную игру.

Магомед Оздоев – один из немногих россиян, который выступает в не самом слабом европейском чемпионате. В текущем сезоне у хавбека 14 матчей в составе «Фатиха», в которых он отличился один раз. Тренирует команду Андреа Пирло.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мурад Акын
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЙСЕРИСПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
20:17 · Турция
В турецком клубе Оздоева прокомментировали гол россиянина
18:47 · Турция
Оздоевым заинтересовались в турецких топ-клубах
29 Декабря
19:29 · Турция
​«Матч ТВ» будет показывать игры Кубка Турции 2
28 Декабря
22:31 · Турция
«Фатих Карагюмрюк» Оздоева разгромил действующего чемпиона Турции
20:23 · Турция
​Оздоев впервые забил в чемпионате Турции
19:20 · Турция
Оздоев начнёт матч против «Трабзонспора» в основе
27 Декабря
19:29 · Турция
Кудряшов не смог помочь «Антальяспору» увезти из Стамбула очки
10:26 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» отреагировали на интерес «Зенита» к Языджи
26 Декабря
16:18 · Испания. Ла Лига
Пирло: «Я был очень близок к переходу в «Реал» после чемпионата мира 2006 года»
12:19 · Италия. Серия А
Элмас дал понять, что хотел бы вернуться в «Фенербахче»
03:52 · Италия. Серия А
«Галатасарай» готов удовлетворить требования Джеко по зарплате, «Интер» – нет слухи
25 Декабря
17:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Не от хорошей жизни Языджи может перейти в команду РПЛ»
09:43 · Италия. Серия А
Херман Денис: «Возвращение Гамшика в «Наполи» стало бы прекрасным завершением карьеры»
08:43 · Турция
Икарди клянет последними словами Ванду Нару 3
24 Декабря
21:49 · Турция
«Галатасарай» может обогнать «Фенербахче» и возглавить таблицу турецкой Суперлиги
Все новости
Рекомендуем