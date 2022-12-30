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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоевым заинтересовались в турецких топ-клубах

30 Декабря 2022 • 18:47 Комментировать
Кайсериспор
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Фатих Карагюмрюк
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04.01 17:00

Полузащитником стамбульского «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым заинтересовались гранды турецкого футбола. Об этом рассказал агент игрока Анзор Гаргаев.

«Через футбольных людей в Турции интересуются, какой у Магомеда контракт, какие там условия», - цитирует Гаргаева «РБ Спорт».

Конкретные команды агент хавбека не называет, однако уверяет, что проявив хорошо себя в «Фатихе», Оздоев может легко перебраться в более сильный клуб турецкой Суперлиги.

Магомед Оздоев перешёл в стан команды Андреа Пирло летом 2022 года. Сейчас его клуб идёт на 12-м месте в чемпионате Турции с 16 очками. Возглавляет лигу «Галатасарай» - 33 очка, второй – «Фенербахче» - 32 балла. Замыкает тройку лидеров с 30 очками «Истанбул Башакшехир».

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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