Оздоевым заинтересовались в турецких топ-клубах

Полузащитником стамбульского «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым заинтересовались гранды турецкого футбола. Об этом рассказал агент игрока Анзор Гаргаев.

«Через футбольных людей в Турции интересуются, какой у Магомеда контракт, какие там условия», - цитирует Гаргаева «РБ Спорт».

Конкретные команды агент хавбека не называет, однако уверяет, что проявив хорошо себя в «Фатихе», Оздоев может легко перебраться в более сильный клуб турецкой Суперлиги.

Магомед Оздоев перешёл в стан команды Андреа Пирло летом 2022 года. Сейчас его клуб идёт на 12-м месте в чемпионате Турции с 16 очками. Возглавляет лигу «Галатасарай» - 33 очка, второй – «Фенербахче» - 32 балла. Замыкает тройку лидеров с 30 очками «Истанбул Башакшехир».