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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Матч ТВ» будет показывать игры Кубка Турции

29 Декабря 2022 • 19:29 Комментировать (2)

В четверг было объявлено о том, что на семействе каналов «Матч» будут транслироваться матчи Кубка Турции. Трансляции начнутся со стадии 1/8 финала турнира. Самые интересные матчи этого турнира зрители смогут увидеть непосредственно на федеральном канале «Матч ТВ». Об этом в телеграм-канале сообщил Александр Тащин, являющийся генеральным продюсером канала.

Базовый день матчей 1/8 финала Кубка Турции – 18 января. Действующим обладателем трофея является клуб «Сивасспор».

Ранее «Матч» начал транслировать поединки Кубка португальской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тащин Матч ТВ
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Комментарии (1)
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wertygaz
29 Декабря 2022 в 19:55
Нафига, чемпионат страны на платном канале, а кубок Турции пожалуйста…. МячТВ Вы чего… Какова Ваша задача? Денег с народа срубить?
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