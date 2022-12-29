​«Матч ТВ» будет показывать игры Кубка Турции

В четверг было объявлено о том, что на семействе каналов «Матч» будут транслироваться матчи Кубка Турции. Трансляции начнутся со стадии 1/8 финала турнира. Самые интересные матчи этого турнира зрители смогут увидеть непосредственно на федеральном канале «Матч ТВ». Об этом в телеграм-канале сообщил Александр Тащин, являющийся генеральным продюсером канала.

Базовый день матчей 1/8 финала Кубка Турции – 18 января. Действующим обладателем трофея является клуб «Сивасспор».

Ранее «Матч» начал транслировать поединки Кубка португальской лиги.