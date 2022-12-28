«Фатих Карагюмрюк» Оздоева разгромил действующего чемпиона Турции

16-й тур турецкой Суперлиги принёс сенсацию – команда Андреа Пирло «Фатих Карагюмрюк» разгромила действующего чемпиона страны – «Трабзонспор». Матч состоялся 28 декабря в Стамбуле и завершился со счётом 4:1.
Напомним, что российский полузащитник стамбульцев Магомед Оздоев открыл счёт в матче, а вместе с этим открыл счёт своим голам на турецких газонах. Забитый мяч стал для него первым в этой стране.
Благодаря успеху «Фатих Карагюмрюк» покинул зону вылета и занял 11 место турнирной таблицы чемпионата Турции с 16 очками. «Трабзонспор» остаётся на шестой строчке с 26 баллами.
В следующем туре команда Пирло отправится в гости в Центральную Турцию к «Кайсериспору».
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