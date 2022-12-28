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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Оздоев впервые забил в чемпионате Турции

28 Декабря 2022 • 20:23 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
2:1
Трабзонспор
1 3.95 X 3.80 2 1.85
1-й тайм

В конце июля полузащитник Магомед Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». В среду 30-летний россиянин впервые смог забить гол в матче чемпионата Турции. Оздоев расписался в воротах «Трабзонспора». Хавбек слева из глубины сделал что-то среднее между подачей и ударом – мяч в итоге залетел в сетку ворот.

Ранее за «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев провёл 13 матчей. Россиянин дважды делал голевые передачи, но не забивал.

Отметим, что «Фатих Карагюмрюк» располагается в нижней части турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

До переезда в Турцию Магомед Оздоев выступал исключительно в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК ТРАБЗОНСПОР
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