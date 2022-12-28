​Оздоев впервые забил в чемпионате Турции

В конце июля полузащитник Магомед Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». В среду 30-летний россиянин впервые смог забить гол в матче чемпионата Турции. Оздоев расписался в воротах «Трабзонспора». Хавбек слева из глубины сделал что-то среднее между подачей и ударом – мяч в итоге залетел в сетку ворот.

Ранее за «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев провёл 13 матчей. Россиянин дважды делал голевые передачи, но не забивал.

Отметим, что «Фатих Карагюмрюк» располагается в нижней части турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

До переезда в Турцию Магомед Оздоев выступал исключительно в России.