Оздоев начнёт матч против «Трабзонспора» в основе

Российский полузащитник стамбульского «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев начнёт матч против действующего чемпиона страны «Трабзонспора» в стартовом составе. Игра стартует сегодня в 20:00 по московскому времени в Стамбуле на стадионе Вефа.

Клуб Оздоева, который, кстати, возглавляет известный в прошлом итальянский полузащитник Андреа Пирло, идёт в конце турнирной таблицы турецкой Суперлиги – на 17 месте, это зона вылета. У стамбульцев всего 13 набранных очков после 14 матчей.

«Трабзонспор» - действующий чемпион Турции, который в прошлом туре обыграл одну из самых сильных команд текущего сезона в Турции – «Фенербахче» Жорже Жезуша – 2:0. Идёт команда из Трабзона на пятой строчке с 26 очками, отставание от первого места – шесть очков.