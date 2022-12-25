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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Икарди клянет последними словами Ванду Нару

25 Декабря 2022 • 08:43 Комментировать (1)

Всего лишь месяц назад Мауро Икарди объявил общественности о мире со своей пассией (бывшей?) Вандой Нарой, заявив, что «его жизнь превратилась в женщину», и вот, новый скандал, развод и хищные притязания Нары на его имущество. Сейчас Икарди клянет Нару последними словами.

- Ты - самое токсичное, что было в моей жизни. Номер 1 по токсичности. Сколько раз пытался порвать с тобой, но ты все звонишь и ищешь меня, - написал футболист в социальной сети.

Напомним, что роман Икарди с Вандой Нара также начинался на чужой обиде - она бросила другого футболиста, Макси Лопеса. Впрочем, тот, возможно, только обрадовался этому. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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