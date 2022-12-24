«Галатасарай» может обогнать «Фенербахче» и возглавить таблицу турецкой Суперлиги

Текущий лидер чемпионата Турции, стамбульский «Фенербахче» сильно усложнил себе жизнь, проиграв на выезде действующему чемпиону страны – «Трабзонспору». Матч состоялся сегодня вечером в черноморском городе Трабзон на севере Турции и завершился поражением гостей из Стамбула со счётом 0:2.

А это значит, что уже завтра «Фенербахче» может потерять своё первое место в чемпионате Турции, которое клуб занимал несколько последних туров. Ведь в воскресенье «Галатасарай» принимает одного из аутсайдеров Суперлиги – «Истанбулспор», который вышел в элиту турецкого футбола перед началом текущего сезона.

На данный момент у «Фенербахче» 29 очков и первое место. У «львов» 27 очков и на одну игру меньше, чем у их принципиальных соперников.