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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» может обогнать «Фенербахче» и возглавить таблицу турецкой Суперлиги

24 Декабря 2022 • 21:49 Комментировать
Галатасарай
...
Истанбулспор
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Через 20 ч. 30 мин.

Текущий лидер чемпионата Турции, стамбульский «Фенербахче» сильно усложнил себе жизнь, проиграв на выезде действующему чемпиону страны – «Трабзонспору». Матч состоялся сегодня вечером в черноморском городе Трабзон на севере Турции и завершился поражением гостей из Стамбула со счётом 0:2.

А это значит, что уже завтра «Фенербахче» может потерять своё первое место в чемпионате Турции, которое клуб занимал несколько последних туров. Ведь в воскресенье «Галатасарай» принимает одного из аутсайдеров Суперлиги – «Истанбулспор», который вышел в элиту турецкого футбола перед началом текущего сезона.

На данный момент у «Фенербахче» 29 очков и первое место. У «львов» 27 очков и на одну игру меньше, чем у их принципиальных соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Чемпионат Турции
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ГАЛАТАСАРАЙ ИСТАНБУЛСПОР
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