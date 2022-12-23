Терим намерен продолжить тренерскую карьеру

Легендарный турецкий футбольный тренер Фатих Терим заявил, что продолжит тренировать, вещает портал Goal.com. Как сообщает источник, Териму поступило не одно предложение о работе после того, как он покинул «Галатасарай» прошлой зимой, но каждое из предложений он отверг.

Напомним, в январе 2022 года Фатиха Терима уволили из стамбульского «Галатасарая» после унизительного поражения от аутсайдера лиги. На тот момент «львы» занимали 12 место в турецкой Суперлиге.

Фатих Терим – обладатель Кубка УЕФА у руля «Галатасарая». С именитым турецким клубом он впервые в истории футбола этой страны взял европейский трофей в 2000 году, обыграв в финале «Арсенал» из Лондона.

Помимо этого, Терим в 2008 году взял бронзовые медали чемпионата Европы вместе со национальной сборной Турции.