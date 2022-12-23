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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кудряшова оставили на скамейке в матче чемпионата Турции

23 Декабря 2022 • 22:30 Комментировать
Истанбул Башакшехир
...
Антальяспор
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27.12 17:00

Российский защитник «Антальяспора» провёл на скамейке первый матч турецкой Суперлиги. Игры турецкого элитного дивизиона возобновились после перерыва на чемпионат мира в Катаре. Накануне команда из Антальи принимала у себя дома «Анкарагюджю», столичный клуб оказался сильнее и привёз с юга Турции три очка после уверенной победы – 2:0.

Кудряшов, однако, провёл весь матч на скамейке запасных. Видимо, в тренерском штабе решили дать россиянину отдохнуть, так как до этого Кудряшов сыграл весь матч в Кубке Турции против «Манисы» (1:0).

«Антальяспор» после поражения разместился на 12 месте турнирной таблицы Суперлиги Турции с 16 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов Антальяспор Анкарагюджю
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ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР АНТАЛЬЯСПОР
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