Кудряшова оставили на скамейке в матче чемпионата Турции

Российский защитник «Антальяспора» провёл на скамейке первый матч турецкой Суперлиги. Игры турецкого элитного дивизиона возобновились после перерыва на чемпионат мира в Катаре. Накануне команда из Антальи принимала у себя дома «Анкарагюджю», столичный клуб оказался сильнее и привёз с юга Турции три очка после уверенной победы – 2:0.

Кудряшов, однако, провёл весь матч на скамейке запасных. Видимо, в тренерском штабе решили дать россиянину отдохнуть, так как до этого Кудряшов сыграл весь матч в Кубке Турции против «Манисы» (1:0).

«Антальяспор» после поражения разместился на 12 месте турнирной таблицы Суперлиги Турции с 16 очками.