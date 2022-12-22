Деле Алли освистали фанаты его же клуба

С конца лета уходящего года полузащитник Деле Алли выступает за «Бешикташ» на правах аренды. В среду команда проводила кубковый матч против «Шанлиурфаспора». После двух пропущенных голов от столь скромного соперника главный тренер «Бешикташа» ещё в первом тайме сделал два замены. Одним из тех, кто ушёл с поля, стал Деле Алли. В момент замены фанаты команды освистали англичанина.

Отметим, что «Бешикташ» по ходу второго тайма смог сотворить камбэк и добиться победы со счётом 4:2.

За «Бешикташ» Деле Алли провёл девять матчей. В них 26-летний полузащитник записал на свой счёт два гола.