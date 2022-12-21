Слухи о планах Абрамовича купить турецкий клуб оказались фейком

Бывший владелец лондонского «Челси» и знаменитый российский олигарх Роман Абрамович всё же не купит турецкую команду.

«Информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», - пишет «Спорт День за Днём», ссылаясь на пресс-служба олигарха.

Вчера республиканское СМИ Hurriyet опубликовало информацию о том, что Роман Абрамович якобы переехал в крупнейший город Турции – Стамбул. Город, где базируются почти все сильнейшие клубы этой страны.

С 2003 по 2022 год Абрамович владел лондонским «Челси». Клуб при нём выиграл множество значимых трофеев, например, дважды взял Кубок Лиги чемпионов УЕФА.