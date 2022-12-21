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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клуб Оздоева легко прошёл в 1/8 финала Кубка Турции

21 Декабря 2022 • 19:46 Комментировать
Адана Демирспор
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Фатих Карагюмрюк
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25.12 13:30

Российский полузащитник Магомед Оздоев вместе со своим клубом «Фатих Карагюмрюк» пробился в 1/8 финала Кубка Турции. Накануне стамбульцы разгромили «Ушакспор» со счётом 3:0 на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

По голу в составе хозяев забили Жан Куасси, Эбрима Колли и опытный Колин Казим-Ричардс. Правда, сам Оздоев на поле так и не вышел и остался в запасе.

Напомним, что «Фатих Карагюмрюк» возглавляет бывший итальянский полузащитник Андреа Пирло, а Магомед Оздоев выступает в стамбульском клубе с конца лета 2022 года. В текущем сезоне в чемпионате Турции на счету Оздоева 12 матчей и два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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АДАНА ДЕМИРСПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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