Клуб Оздоева легко прошёл в 1/8 финала Кубка Турции

Российский полузащитник Магомед Оздоев вместе со своим клубом «Фатих Карагюмрюк» пробился в 1/8 финала Кубка Турции. Накануне стамбульцы разгромили «Ушакспор» со счётом 3:0 на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

По голу в составе хозяев забили Жан Куасси, Эбрима Колли и опытный Колин Казим-Ричардс. Правда, сам Оздоев на поле так и не вышел и остался в запасе.

Напомним, что «Фатих Карагюмрюк» возглавляет бывший итальянский полузащитник Андреа Пирло, а Магомед Оздоев выступает в стамбульском клубе с конца лета 2022 года. В текущем сезоне в чемпионате Турции на счету Оздоева 12 матчей и два ассиста.