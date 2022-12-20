«Антальяспор» Кудряшова вышел в 1/8 финала Кубка Турции

Сегодня турецкий клуб «Антальяспор», за который выступает российский защитник Фёдор Кудряшов, успешно прошёл в 1/8 финала Кубка Турции. Сегодня команда из Антальи принимала на домашней арене футбольный клуб «Маниса» и одержала победу с минимальным счётом – 1:0.

Единственный мяч в игре забил американец Хаджи Райт на 77-й минуте встречи. Кудряшов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч без замен.

35-летний Кудряшов выступает за «Антальяспор» уже третий год, команда играет в турецкой Суперлиге и в текущем сезоне расположилась на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.