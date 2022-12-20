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Абрамович может приобрести турецкую команду

20 Декабря 2022 • 19:55 Комментировать
Трабзонспор
...
Фенербахче
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24.12 19:00

Бывший владелец лондонского «Челси» и знаменитый российский олигарх Роман Абрамович готов приобрести клуб из Турции, так как теперь живёт в крупнейшем городе этой страны – Стамбуле. Об этом сообщает республиканское издание Hurriyet.

По информации источника, Абрамович уже пришвартовал в местных портах свои яхты стоимостью более миллиарда евро.

Напомним, Роман Абрамович владел «Челси» 19 лет – с 2003 по 2022 год. Из-за санкций он продал команду.

При Абрамовиче «аристократы» завоевали множество трофеев, самые знаменитые из которых – два кубка Лиги чемпионов в 2012 и 2021 годах и пять титулов чемпиона АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Абрамович Чемпионат Турции
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