Абрамович может приобрести турецкую команду

Бывший владелец лондонского «Челси» и знаменитый российский олигарх Роман Абрамович готов приобрести клуб из Турции, так как теперь живёт в крупнейшем городе этой страны – Стамбуле. Об этом сообщает республиканское издание Hurriyet.

По информации источника, Абрамович уже пришвартовал в местных портах свои яхты стоимостью более миллиарда евро.

Напомним, Роман Абрамович владел «Челси» 19 лет – с 2003 по 2022 год. Из-за санкций он продал команду.

При Абрамовиче «аристократы» завоевали множество трофеев, самые знаменитые из которых – два кубка Лиги чемпионов в 2012 и 2021 годах и пять титулов чемпиона АПЛ.