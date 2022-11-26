Гюнеш исключил появление Роналду в «Бешикташе»

Главный тренер стамбульского «Бешикташа» Шенол Гюнеш сказал, что клуб не будет предпринимать никаких действий для подписания контракта с Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com.

«Бешикташ» не будет брать игроков в ближайшее трансферное окно, клуб продолжит гонку с нынешним составом. Что касается Криштиану Роналду, то клуб не может взять в состав такого игрока», - сказал Гюнеш.

Напомним, во время чемпионата мира в Катаре португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом стало скандальное интервью Криштиану Роналду, которое он дал Пирсу Моргану незадолго до старта мундиаля.