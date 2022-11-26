Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Гюнеш исключил появление Роналду в «Бешикташе»

26 Ноября 2022 • 01:49 Комментировать
Бешикташ
...
Шанлыурфаспор
21.12 16:00

Главный тренер стамбульского «Бешикташа» Шенол Гюнеш сказал, что клуб не будет предпринимать никаких действий для подписания контракта с Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com.

«Бешикташ» не будет брать игроков в ближайшее трансферное окно, клуб продолжит гонку с нынешним составом. Что касается Криштиану Роналду, то клуб не может взять в состав такого игрока», - сказал Гюнеш.

Напомним, во время чемпионата мира в Катаре португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом стало скандальное интервью Криштиану Роналду, которое он дал Пирсу Моргану незадолго до старта мундиаля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Криштиану Роналду Шенол Гюнеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕШИКТАШ ШАНЛЫУРФАСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
01:49 · Турция
Гюнеш исключил появление Роналду в «Бешикташе»
24 Ноября
17:44 · Турция
«Моя жизнь превратилась в женщину» - Икарди помирился с Вандой Нарой
23 Ноября
07:54 · Турция
Оздоев рассказал, что мог переехать в Саудовскую Аравию
22 Ноября
13:42 · Турция
Оздоев: «Мне всегда было без разницы, что подумают остальные»
11:51 · Турция
Оздоев: «Москва — мой самый любимый город»
10:46 · Испания. Ла Лига
Турецкий клуб хочет купить форварда «Барселоны»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: «Связь с Дзюбой не теряем»
07:38 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: «Во времена Сёмина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локомотива» 5:0»
21 Ноября
20:32 · Турция
​Оздоев раскрыл детали своей первой беседы с Пирло
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев рассказал, в чём Суперлига Турции превосходит РПЛ
08:02 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» хочет выкупить Икарди у «ПСЖ»
18 Ноября
22:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто»
19:57 · Россия. Премьер-лига
«Истанбул Башакшехир» опроверг информацию об интересе к Баринову
19:10 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» не интересуется Бариновым
18:45 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» прокомментировали новость об интересе к Баринову 1
Все новости
Рекомендуем